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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:45

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.42 млн

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 марта, сократилось на 15 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 8.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 223 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 марта, уменьшилось на 71 тыс. и составило 1.419 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.490 млн с 1.494 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 42.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.463 млн (минимум с 21 марта 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 февраля, выросло на 59.5 тыс. и составило 1.97 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.95 млн.

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