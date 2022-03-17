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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:41

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале уменьшилось на 1.9%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в феврале уменьшилось на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1859 тыс. в годовом исчислении против 1895 тыс. в январе (пересмотрено с 1899 тыс.).

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1840 тыс.

По сравнению с февралём 2021 года число выданных разрешений выросло на 7.7%.

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