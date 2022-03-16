Глава ФРС Джером Пауэлл: Сокращение баланса ФРС играет важную роль в ужесточении монетарной политики (ПОВТОР)

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 16 марта, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что последствия для американской экономики, связанные с "вторжением России на Украину" являются "высоко неопределёнными". По его словам, это "вторжение" в основном отразится на глобальных сырьевых рынках, а также приведёт к разрывам в цепочках поставок, что повлияет на торговые процессы и финансовые рынки.

Наибольшая часть выступления Пауэлла касалась инфляции, рост которой, по мнению главы ФРС, преимущественно связан с увеличением цен на энергоносители, а геополитика может привести к дальнейшему повышению цен по широкому спектру рынка. Он отметил, что длительное расширение экономики может происходить лишь в условиях ценовой стабильности. Но в текущий момент большинство членов FOMC считают риски инфляции повышенными. При этом, по его словам, никто не может знать с достаточной долей определённости, "где окажется экономика через год", хотя она остаётся "очень сильной".

Напомним, в ходе состоявшегося 15-16 марта заседания FOMC было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 0.25-0.50%, что совпало с рыночными ожиданиями.

С учётом высоких инфляционных рисков глава ФРС не исключил возможности более быстрого повышения ставки в этом году. Вместе с тем он отметил, что решения по ставке влияют на экономику с задержкой, поэтому до середины текущего года инфляция останется высокой, и ослабления инфляционного давления можно ждать лишь во второй половине года. При этом в 2023 году ФРС ожидает "более резкого" сокращения инфляции с дальнейшим снижением в 2024 году, что станет результатом воздействия монетарной политики.

Пауэлл также заявил, что сокращение баланса ФРС играет важную роль в ужесточении денежно-кредитной политики. Поэтому на следующем заседании члены ФРС будут обсуждать скорость сокращения баланса, но предполагается, что это сокращение будет более быстрым, чем в прошлых циклах ужесточения.

Реагируя на вопрос репортёра о том, пострадает ли репутация доллара США из-за санкций против России, Пауэлл не дал прямого ответа. Он повторил, что "война в Восточной Европе" создаёт высокую неопределённость в вопросе прогнозирования инфляции. Напомним, в начале марта в ходе выступления в сенате США Пауэлл сказал, что ситуация в мировой экономике, складывающаяся из-за крупномасштабных антироссийских санкций, может ускорить поиск альтернативы для текущей системы международных платежей, в которой доминирует американский доллар.

Заявления главы ФРС в ходе пресс-конференции о возможности более быстрого повышения ставки и готовности сокращать баланс Федрезерва в ускоренном темпе не оказали существенного влияния на фондовый рынок США. По мнению экспертов, прогнозы членов ФРС о возможности повышения ставки по федеральным фондам 7 раз в этом году в целом совпали с рыночными ожиданиями, а не превысили их, и это стало поводом для оптимизма.

Фондовые индексы DJIA и S&P 500 к закрытию торгов 16 марта подорожали на 1.55 и 2.24% соответственно. Индекс Nasdaq Composite вырос на 3.77%.

Пара EUR/USD на рынке Forex 16 марта к 23:30 мск повысилась к отметке 1.1035 от уровня 1.0964, зафиксированного за несколько минут до публикации итогов заседания FOMC.