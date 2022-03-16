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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 марта

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за IV квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за январь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за февраль;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за февраль;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за февраль;

12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за февраль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за февраль;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за февраль;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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