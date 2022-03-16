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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Члены ФРС ожидают более быстрого повышения став...
вчера 09:55

Члены ФРС ожидают более быстрого повышения ставки, ускорения инфляции и замедления темпов роста ВВП США (ПОВТОР)

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 16 марта, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 0.25 - 0.50%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что Комитет планирует начать на следующем заседании сокращение своих вложений в казначейские облигации и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Точечный график индивидуальных прогнозов указал, что члены ФРС ожидают не менее 7 повышений ставки в 2022 году. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в текущем году до 3.25% (в сравнении с 1.25% в ходе декабрьского заседания) и до 3.75% в 2023 году.

По сравнению с декабрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, также изменился. Теперь он указывает, что в 2022 году ожидается ее повышение до 1.9% (ранее предполагалось повышение до 0.9%), в 2023 году - до 2.8% (предыдущий прогноз: 1.6%), в 2024 году - до 2.8% (предыдущий прогноз: 2.1%), а в долгосрочной перспективе - снижение до 2.4% (предыдущий прогноз: 2.5%).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2022 год повышен до 1.6-2.4% (декабрьский прогноз: 0.6-0.9%), на 2023 год - до 2.4-3.1% (декабрьский прогноз: 1.4-1.9%), на 2024 год - до 2.4-3.4% (декабрьский прогноз: 1.9-2.9%), а на долгосрочную перспективу не изменился и составил 2.3-2.5%.

В дополнение, по итогам заседания ФРС ухудшила прогноз по динамике ВВП США на 2022 год и повысила прогнозы по инфляции на 2022-2024 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2022 году реальный ВВП США повысится на 2.8% (декабрьский прогноз: +4.0%), в 2023 году вырастет на 2.2% (прогноз не изменился), а в 2024 году расширится на 2.0% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2022 год составил 3.5% (прогноз не изменился), на 2023 год: 3.5% (прогноз не изменился), на 2024 год: 3.6% (декабрьский прогноз: 3.5%), на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2022 год составил 4.3% (декабрьский прогноз: 2.6%), на 2023 год: 2.7% (декабрьский прогноз: 2.3%), на 2024 год: 2.3% (декабрьский прогноз: 2.1%), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2022 год составил 4.1% (декабрьский прогноз: 2.7%), на 2023 год: 2.6% (декабрьский прогноз: 2.3%), на 2024 год: 2.3% (декабрьский прогноз: 2.1%).

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