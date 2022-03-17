Минфин РФ выплатил купоны по еврооблигациям на 117.2 миллиона долларов

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин России выплатил купоны по еврооблигациям на общую сумму 117.2 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117.2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении.