Курс доллара 104.8012   Курс евро 115.9311  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Минфин РФ выплатил купоны по еврооблигациям на ...
вчера 13:25

Минфин РФ выплатил купоны по еврооблигациям на 117.2 миллиона долларов
Эмитенты:   Минфин РФ

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин России выплатил купоны по еврооблигациям на общую сумму 117.2 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117.2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении.

Другие новости

вчера
15:38
Число закладок новых домов в США в феврале выросло на 6.8%
вчера
15:36
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте вырос
вчера
15:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 15 тыс.
вчера
15:04
Банк Англии повысил ключевую ставку до уровня 0.75%
вчера
13:25
Минфин РФ выплатил купоны по еврооблигациям на 117.2 миллиона долларов
вчера
13:04
Потребительская инфляция в еврозоне в феврале составила 5.9%
вчера
10:03
Профицит торгового баланса Швейцарии в феврале составил 5.95 млрд швейцарских франков
вчера
10:00
Глава ФРС Джером Пауэлл: Сокращение баланса ФРС играет важную роль в ужесточении монетарной политики (ПОВТОР)
вчера
09:55
Члены ФРС ожидают более быстрого повышения ставки, ускорения инфляции и замедления темпов роста ВВП США (ПОВТОР)
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.