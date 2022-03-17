Потребительская инфляция в еврозоне в феврале составила 5.9%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в феврале 2021 года вырос на 5.9% в годовом выражении по сравнени. с ростом на 5.8% согласно в предварительным данным.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 5.8%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в феврале вырос на 2.7% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.