ФРС США напомнила о "вторжении" России и пообещала начать сокращение своего баланса (ПОВТОР)

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 16 марта 2022 года.

Индикаторы экономической активности и занятости продолжили укрепляться. Рост числа новых рабочих мест в последние месяцы был значительным, и уровень безработицы существенно снизился. Инфляция остается повышенной, отражая связанные с пандемией дисбалансы спроса и предложения, более высокие цены на энергоносители и расширившееся ценовое давление.

Вторжение России на Украину вызывает огромные гуманитарные и экономические проблемы. Последствия для экономики США весьма неопределённы, но в краткосрочной перспективе вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное давление на инфляцию и понизят экономическую активность.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В рамках ужесточения монетарной политики Комитет ожидает, что инфляция вернётся к целевому уровню 2%, и рынок труда останется сильным. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0.25-0.50% и полагает, что это повышение является уместным. В дополнение Комитет планирует начать на следующем заседании сокращение своих вложений в казначейские облигации и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Эстер Джордж; Патрик Харкер; Лоретта Мейстер и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета проголосовал Джеймс Буллард, который предпочёл бы на этом заседании повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.5 процентного пункта до 0.5-0.75%. Патрик Харкер голосовал в качестве альтернативного члена [Комитета] на этом заседании.