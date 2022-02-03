Индекс ISM Services США в январе снизился

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе снизился до 59.9 пункта против 62.3 месяцем ранее (пересмотрено с 62.0).

Несмотря на снижение, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 59.5.