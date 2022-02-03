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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2022 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 18:14

Компонента занятости индекса ISM Services США в январе снизилась на 2.4 п.п.

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе снизилась до 52.3 против 54.7 месяцем ранее (пересмотрено с 54.9).

Несмотря на снижение, индикатор остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США в январе, но медленнее, чем в декабре.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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