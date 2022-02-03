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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2022 г.Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в...
вчера 17:49

Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за январь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 51.2 пункта с предварительного уровня 50.9.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса PMI Services составило 57.6.

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