Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.63 млн

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 января, сократилось на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 238 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 245 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 261 тыс., пересмотрено с 260 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 255 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 января, уменьшилось на 44 тыс. и составило 1.628 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.672 млн с 1.675 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 31.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.620 млн (минимум с 4 августа 1973 года, когда значение составило 1.609 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 января, сократилось на 73.2 тыс. и составило 2.07 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.52 млн.