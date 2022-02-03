Курс доллара 76.6501   Курс евро 86.5610  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:53

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.63 млн

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 января, сократилось на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 238 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 245 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 261 тыс., пересмотрено с 260 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 255 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 января, уменьшилось на 44 тыс. и составило 1.628 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.672 млн с 1.675 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 31.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.620 млн (минимум с 4 августа 1973 года, когда значение составило 1.609 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 января, сократилось на 73.2 тыс. и составило 2.07 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.52 млн.

Другие новости

вчера
17:49
Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:46
Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей хлеба и молока
вчера
17:07
Энергосбыты направили в ГД предложения по регулированию незаконного майнинга
вчера
16:53
Запрет на транзит нефтепродуктов из Литвы не отразится на рынке Украины - аналитики
вчера
16:53
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.63 млн
вчера
16:44
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 23 тыс.
вчера
16:42
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США в IV квартале увеличилась на 0.3%
вчера
16:38
Производительность труда вне с/х сектора США в IV квартале выросла на 6.6%
вчера
16:07
Международные резервы РФ с 21 по 28 января сократились на 0,9%, до $634,1 млрд - ЦБ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.