Курс доллара 76.6501   Курс евро 86.5610  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2022 г.Объём производственных заказов в США в декабре ...
вчера 18:17

Объём производственных заказов в США в декабре сократился на 0.4%

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в декабре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в ноябре (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в декабре на 0.4%.

Объём заказов на товары длительного пользования в декабре, согласно финальному отчёту, сократился на 0.7% по сравнению с ноябрём, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0.9%.

Другие новости

вчера
19:18
"Газпром" не заказал мощности "Ямал - Европы" для транзита газа через Польшу в пятницу
вчера
19:11
Путешествие на чартерах по России удешевляет поездку в два раза - Ростуризм
вчера
18:53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА УПАЛ НА 2,05% – ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 февраля
вчера
18:17
Объём производственных заказов в США в декабре сократился на 0.4%
вчера
18:14
Компонента занятости индекса ISM Services США в январе снизилась на 2.4 п.п.
вчера
18:07
Индекс ISM Services США в январе снизился
вчера
17:55
Инвестбанк ЕС вложил в Украину в 2021 г более 0,5 млрд евро
вчера
17:49
Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.