Объём производственных заказов в США в декабре сократился на 0.4%

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в декабре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в ноябре (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в декабре на 0.4%.

Объём заказов на товары длительного пользования в декабре, согласно финальному отчёту, сократился на 0.7% по сравнению с ноябрём, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0.9%.