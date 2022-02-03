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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за январь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь.

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