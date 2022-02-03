Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за январь;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за январь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь.