Продажи новых домов в США в октябре выросли на 0.4% (расширенное сообщение)

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. домов в годовом исчислении.

В сентябре продажи новых домов составили 742 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 800 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 801 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2020 года продажи новых домов сократились на 23.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 59 тыс. новых домов против 60 тыс. в сентябре и 57 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (14 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (11 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 407.7 тыс. долл против 404.7 тыс. в сентябре и 407.6 тыс. в августе. В октябре 2020 года медианная цена проданного дома составляла 346.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 477.8 тыс. долл против 457.2 тыс. в сентябре и 463.7 тыс. в августе. В октябре 2020 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 394.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 389 тыс. единиц против 378 тыс. в сентябре и 379 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.3 месяца против 6.1 в сентябре и 6.6 в августе.