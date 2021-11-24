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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2021 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ок...
вчера 18:07

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в октябре составили 4.1%

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

Таким образом, в октябре темпы роста инфляции в США ускорились по сравнению с 0.2% в сентябре и 0.3% в июле-августе.

В годовом исчислении индекс core PCE в октябре вырос на 4.1% в сравнении с +3.7% в сентябре (пересмотрено с +3.6%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в октябре вырос на 5.0%, ускорив темпы повышения с 4.4% в сентябре.

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