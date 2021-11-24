Личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 1.3%

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.0% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в октябре расширились на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в сентябре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 1.0%.

Норма сбережений в октябре составила 7.3% против 8.2% месяцем ранее (пересмотрено с 7.5%).