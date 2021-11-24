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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (66.8) и составил 67.4.

Аналитики прогнозировали сохранения показателя без пересмотра.

В октябре значение индекса составило 71.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце ноября составил 4.9%, как и в начале месяца, против 4.8% в октябре.

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