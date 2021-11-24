Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за октябрь;
10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;
20:00 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США.