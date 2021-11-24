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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за октябрь;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;

20:00 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США.

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