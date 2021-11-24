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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн барр.

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 ноября, вырос на 1.0 млн барр. и составил 434.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.6 млн барр. и составили 211.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.0 млн барр. и составили 121.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.6 млн барр. и составили 604.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.8 млн барр. и составили 27.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.92 млн барр.

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