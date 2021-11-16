Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.9%.

По сравнению с октябрём 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 5.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 76.4% против 75.2% в сентябре. Годом ранее - в октябре 2020 года показатель составлял 72.9%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.