Цены на импорт в США в октябре выросли на 10.7% в годовом сравнении, цены на экспорт повысились на 18%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре выросли на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 1.0%.

По сравнению с октябрём 2020 года цены на импорт увеличились на 10.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.5% после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.1%).

По сравнению с октябрём 2020 года цены на экспорт выросли на 18.0%.