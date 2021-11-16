Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.2% после повышения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с октябрём 2020 года показатель вырос на 16.3%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 1.7% после повышения на 0.7% месяцем ранее (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 1.0%.

По сравнению с октябрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 17.6%.