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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре вырос на 0.7%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.9% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в августе (пересмотрено с (-0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.26, как и в августе, в сравнении с 1.35 в сентябре 2020 года.

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