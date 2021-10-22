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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2021 г.Квартальная прибыль Whirlpool увеличилась, но в...
вчера 10:00

Квартальная прибыль Whirlpool увеличилась, но вырцчка оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Квартальная прибыль американского производителя бытовой техники Whirlpool за III квартал увеличилась до 471 млн долл или 7.51 долл на акцию в сравнении с 392 млн долл или 6.19 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании за отчётный период составила 6.68 долл на акцию.

Объём продаж компании увеличился до 5.5 млрд долл с 5.3 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики ожидали прибыль в размере 6.14 долл на акцию при выручке в объёме 5.7 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по прибыли и сообщила, что планирует заработать по результатам за 2021 год 27.8 долл на акцию. Прогноз по скорректированной прибыли составил 26.25 долл по сравнению с прогнозом аналитиков в размере 26.36 долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете в четверг акции Whirlpool подешевели более чем на 4%.

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