Индексы PMI еврозоны в октябре сократились

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в октябре сократился до 58.5% против 58.6% в сентябре (пересмотрено с 58.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в октябре сократился до 54.7% против 56.4% месяцем ранее (пересмотрено с 56.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.4%.