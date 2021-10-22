Курс доллара 70.9904   Курс евро 82.6399  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2021 г.Индексы PMI еврозоны в октябре сократились
сегодня 11:05

Индексы PMI еврозоны в октябре сократились

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в октябре сократился до 58.5% против 58.6% в сентябре (пересмотрено с 58.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в октябре сократился до 54.7% против 56.4% месяцем ранее (пересмотрено с 56.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.4%.

Другие новости

сегодня
12:39
Турецкая лира вновь обновила антирекорд к доллару - 9,64 лиры за доллар
сегодня
12:00
Суд отложил на декабрь спор ФАС и Apple по допуску сторонних приложений в App Store
сегодня
11:36
Индексы PMI в Великобритании в октябре выросли
сегодня
11:14
Курс рубля умеренно укрепляется в преддверии заседания ЦБ РФ
сегодня
11:05
Индексы PMI еврозоны в октябре сократились
сегодня
10:34
Индексы PMI Германии в октябре сократились
сегодня
10:26
Глава РСТЦ призвал сохранить работу пунктов вакцинации в московских ТЦ
сегодня
10:18
Индексы PMI Франции в октябре изменились разнонаправленно
сегодня
10:00
Объём розничных продаж в Великобритании в сентябре сократился на 0.2%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.