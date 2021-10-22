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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2021 г.Индексы PMI в Великобритании в октябре выросли
сегодня 11:36

Индексы PMI в Великобритании в октябре выросли

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в октябре увеличился до 57.7 против 57.1 месяцем ранее (пересмотрено с 56.3).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.1.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в октябре увеличился до 58.0 против 55.4 месяцем ранее (пересмотрено с 54.6).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.5.

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