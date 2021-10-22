Индексы PMI Германии в октябре сократились

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в октябре сократился до 58.2% против 58.4% в сентябре (пересмотрено с 58.5%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 56.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в октябре сократился до 52.4% против 56.2% месяцем ранее (пересмотрено с 56.0). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.2%.