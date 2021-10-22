Индексы PMI Франции в октябре изменились разнонаправленно

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в октябре сократился до 53.5% против 55.0% в сентябре (пересмотрено с 55.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в октябре увеличился до 56.6% против 56.2% месяцем ранее (пересмотрено с 56.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.6%.