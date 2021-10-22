Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 октября

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь;
16:45 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно.