Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в апреле составил 49.8.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 47.6. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 48.5.

В марте значение индекса составило 53.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине апреля составил 4.7% против 4.8% в начале месяца и 3.8% в марте.