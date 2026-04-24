Курс доллара 75.5273   Курс евро 88.2826  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
24.04.2026 17:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в апреле составил 49.8.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 47.6. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 48.5.

В марте значение индекса составило 53.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине апреля составил 4.7% против 4.8% в начале месяца и 3.8% в марте.

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.