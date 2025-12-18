Годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 2.7%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 2.7% в годовом сравнении против 3.0% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 2.6% в годовом сравнении против 3.1% в сентябре.

Аналитики прогнозировали индекса core CPI на 3.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре в годовом сравнении увеличилась на 0.8% против 0.7% в сентябре.