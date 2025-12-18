Курс доллара 80.0301   Курс евро 94.2524  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2025 г.Годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до ...
вчера 16:37

Годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 2.7%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 2.7% в годовом сравнении против 3.0% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 2.6% в годовом сравнении против 3.1% в сентябре.

Аналитики прогнозировали индекса core CPI на 3.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре в годовом сравнении увеличилась на 0.8% против 0.7% в сентябре.

Другие новости

вчера
16:54
Сельское хозяйство в 2025 году показывает положительную динамику развития - Минсельхоз РФ
вчера
16:46
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 67 тыс.
вчера
16:40
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 13 тыс.
вчера
16:38
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в ноябре снизился
вчера
16:37
Годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 2.7%
вчера
16:35
Российские аграрии собрали более 147 млн тонн зерна в бункерном весе - Лут
вчера
16:34
Масличных в РФ в 2025 г будет собрано 31,7 млн тонн, ожидается рекорд по сое и рапсу - Лут
вчера
16:29
Ожидается прирост по использованию отечественных семян в РФ - Мишустин
вчера
16:27
ЕЦБ сохранил ДКП без изменений и пересмотрел в сторону повышения прогноз по динамике ВВП
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.