Курс доллара 80.0301   Курс евро 94.2524  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2025 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 16:38

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в ноябре снизился

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в ноябре снизился до (-10.2) пункта против (-1.7) в октябре.

Аналитики ожидали повышения индекса до 2.5.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
17:00
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых
вчера
16:54
Сельское хозяйство в 2025 году показывает положительную динамику развития - Минсельхоз РФ
вчера
16:46
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 67 тыс.
вчера
16:40
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 13 тыс.
вчера
16:38
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в ноябре снизился
вчера
16:37
Годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 2.7%
вчера
16:35
Российские аграрии собрали более 147 млн тонн зерна в бункерном весе - Лут
вчера
16:34
Масличных в РФ в 2025 г будет собрано 31,7 млн тонн, ожидается рекорд по сое и рапсу - Лут
вчера
16:29
Ожидается прирост по использованию отечественных семян в РФ - Мишустин
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.