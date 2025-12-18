Число повторных обращений по безработице в США выросло на 67 тыс.

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 декабря, составило 224 тыс., уменьшившись на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс., пересмотрено с 236 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 217.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 декабря, увеличилось на 67 тыс. и составило 1.897 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.830 млн, пересмотрен с 1.838 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 14 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.902 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 ноября, увеличилось на 262.5 тыс. и составило 1.994 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.960 млн.