ЕЦБ сохранил ДКП без изменений и пересмотрел в сторону повышения прогноз по динамике ВВП

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 18 декабря, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении говорится, что регулятор намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. ЕЦБ отметил, что не принимает на себя заранее никаких обязательств по траектории процентной ставки.

ЕЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции, в том числе по головной инфляции на уровне 2.1% в 2025 году (без изменений), 1.9% в 2026 году (ранее: 1.7%), 1.8% в 2027 году (ранее: 1.9%) и 2.0% в 2028 году. Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) на 2025 год составил 2.4% (без изменений), 2.2% на 2026 год (ранее: 1.9%), 1.9% на 2027 год (ранее: 1.8%) и 2.0% на 2028 год. Прогноз инфляции на 2026 год был пересмотрен в сторону повышения главным образом потому, что теперь ожидается более медленное снижение инфляции в сфере услуг.

Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны в 2025 году пересмотрен с 1.2 до 1.4% благодаря активизации внутреннего спроса. Прогноз на 2026 год повышен до 1.2 с 1.0%, на 2027 год – до 1.4 с 1.3%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2028 году установлен на уровне 1.4%.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».