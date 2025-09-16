Курс доллара 82.8359   Курс евро 97.8903  
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2025 г.Объём промышленного производства в США в август...
вчера 16:18

Объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.1%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в июле (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали сокращение августовского показателя на 0.1%.

По сравнению с августом 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 0.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 77.4%, как и в июле (июльское значение пересмотрено с 77.5%). Годом ранее – в августе 2024 года показатель составлял 77.9%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

