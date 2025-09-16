Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.6% в июле (пересмотрено с +0.5%).

По сравнению с августом 2024 года розничные продажи выросли на 5.0%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.7% после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в августе на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.9%.