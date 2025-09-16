Цены на импорт в США в августе выросли на 0.3%, цены на экспорт увеличились также на 0.3%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя в августе на 0.2%.

По сравнению с августом 2024 года цены на импорт не изменились.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.3% после повышения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.1%).

По сравнению с августом 2024 года цены на экспорт выросли на 3.4%.