Курс доллара 82.8359   Курс евро 97.8903  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2025 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:09

Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре остался на трехлетнем минимуме

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре составил 32 пункта.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 33 в сравнении с трехлетним минимумом 32, зафиксированным в августе и в июне.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

Другие новости

вчера
17:36
Индия и США активизируют усилия по заключению торгового соглашения - минторг Индии
вчера
17:24
Апелляция подтвердила начало банкротства музыкального лейбла "Джем"
вчера
17:12
МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ БЮДЖЕТ РФ НА 2026 ГОД
вчера
17:11
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.2%
вчера
17:09
Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре остался на трехлетнем минимуме
вчера
17:01
Трамп снова призвал Европу перестать покупать нефть из РФ
вчера
16:24
Создание в РФ поездов для ВСМ создаст стабильный заказ заводам на десятки лет - материалы
вчера
16:18
Объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.1%
вчера
16:02
Минфин России на аукционах 17 сентября предложит ОФЗ серий 26246 и 26230
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.