вчера 17:11

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.2%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после роста на 0.2% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в июне (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 против 1.40 годом ранее.

