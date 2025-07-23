EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 3.2 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 1.2 млн баррелей

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 18 июля, снизился на 3.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.9 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.2 млн барр., составив 402.5 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 229.8 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.5 млн барр. и составили 21.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.273 млн барр. в сутки против 13.375 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 июля, снизились на 0.577 млн барр., запасы бензина сократились на 1.23 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.48 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.314 млн барр.