Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне снизились на 2.7% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне снизились на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.93 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.01 млн домов.

По сравнению с июнем 2024 года продажи жилья на вторичном рынке не изменились.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 435.3 тыс. долл, повысившись на 2.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.53 млн доступных покупателям домов, снизившись на 0.6% по сравнению с маем, но увеличившись на 15.9% в годовом сравнении.

В июне потребовалось бы 4.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.6 в предыдущем месяце и 4.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в июне в среднем составил 27 дней, как и в мае, против 22 в июне 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 17 июля достигла 6.75% годовых в сравнении с 6.81% на 18 июня против 6.77% годом ранее.