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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн баррелей

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 июля, снизились на 0.577 млн барр., запасы бензина сократились на 1.23 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.48 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.314 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.7 млн барр.

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