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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2025 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:22

Индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле умеренно вырос

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле составил 40 пунктов против 39 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение индекса до 38.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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