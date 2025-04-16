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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
16.04.2025 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.5 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились почти на 4 млн барр.

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 11 апреля, вырос на 0.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.9 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.3 млн барр., составив 397.0 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 235,5 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня, но реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.7 млн барр. и составили 25.1 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.462 млн барр. в сутки против 13.458 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, выросли на 2.4 млн барр., запасы бензина сократились на 3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.2 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.35 млн барр.

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