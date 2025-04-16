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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн барр.

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, выросли на 2.4 млн барр., запасы бензина сократились на 3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.2 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 0.35 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.8 млн барр.

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