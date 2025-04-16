Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в феврале (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.2%.

По сравнению с мартом 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 77.8% против 78.2% в феврале. Годом ранее – в марте 2024 года показатель составлял 77.8%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.