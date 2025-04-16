Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% после увеличения на 0.2% в феврале.

По сравнению с мартом 2024 года розничные продажи выросли на 4.6%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в марте вырос на 0.5% после повышение на 0.7% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в марте на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.6%.