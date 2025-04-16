Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в январе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.6% в январе (пересмотрено с -0.8%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 против 1.37 годом ранее.