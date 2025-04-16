Курс доллара 82.5892   Курс евро 93.3356  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:25

Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в январе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.6% в январе (пересмотрено с -0.8%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 против 1.37 годом ранее.

Другие новости

вчера
18:08
Суд увеличил неустойку по иску "Газпрома" о запрете "Нафтогазу Украины" судов за рубежом
вчера
17:40
Туроператоры вернули деньги в полном объеме туристам, отменившим туры в Анапу - АТОР
вчера
17:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.5 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились почти на 4 млн барр.
вчера
17:26
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, несмотря на переговоры - CNBC
вчера
17:25
Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.2%
вчера
17:22
Индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле умеренно вырос
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн барр.
вчера
17:12
Совфед одобрил закон для сокращения нелегального оборота драгметаллов
вчера
16:59
Итальянская Bialetti переходит в руки китайских инвесторов - Corriere della Sera
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.