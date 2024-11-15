Объём промышленного производства в США в октябре снизился на 0.3%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с октябрём 2023 года объём промышленного производства в США сократился на 0.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 77.1% против 77.4% в сентябре (пересмотрен с 77.5%). Годом ранее - в октябре 2023 года показатель составлял 78.3%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.